Non è l' Arena e la ' strategia di Cenerentola' L' ultima parte inizia a mezzanotte in

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Potremmo scherzosamente definirla ladi. Sì perché a Non è l’si attende in maniera particolare l’arrivo della, momento in cui nel talk di La7 scatta l’avvio dell’ultimo blocco.Cinquanta minuti di programma che fanno storia a sé, in quanto slegati col resto della trasmissione sia per ospiti che per argomenti affrontati. Non solo: lafinale, infatti, viene puntualmente registrata ore o giorni prima, rendendo palese il distacco dal resto del contesto.Non è l'e la 'di'. L'in punto per fingere la diretta pubblicato su TVBlog.it 16 dicembre 2019 03:10.

LegaSalvini : TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 15 DICEMBRE | ore 20:35 | 'Non è l'Arena' | Hash… - La7tv : #nonelarena Mezzojuso, a Non è L'Arena l'imprenditore che vuole donare delle macchine alle sorelle Napoli - tvblogit : Non è l'Arena, Salvini non arriva e Giletti se la prende con i suoi -