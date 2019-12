Mihajlovic | «Servono più donatori È bello salvare vite umane»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sinisapoco prima di sfidare l’Atalanta ha lanciato un appello: «Siamo uno dei paesi che dona di meno» Poco prima di sfidare l’Atalanta, Sinisaha lanciato un appello al Paese sulla donazione e sulla possibilità di. «Dico solo se mi fosse successo 25 anni fa sarei più di là che di qua, ma adesso sono stati fatti passi in avanti, bisogna aiutare e prevenire, bisogna farsi controllare, avere fiducia nei medici. Purtroppo in Italia ci sono pochi, siamo uno dei paesi che dona di meno e averne è una cosa fondamentale perché si arriva a fare un trapianto di midollo come è successo a me, una cosa che ti salva la vita. Io non lo posso regalare il mio midollo, ma ci sarebbe tanta gente che potrebbe farlo peruna vita. Tu regali una vita: sai con certezza che se trovi uno adatto è la cosa più bella che esiste al mondo» Leggi ...

alinatede : RT @EpyAle: La cosa più bella della conferenza stampa di #Mihajlovic: il passaggio sulla retorica del guerriero. Guarire non è una question… -