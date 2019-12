Manovra | stop alla cannabis Bagarre in aula sulla Casellati La Russa a un senatore M5s

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella battaglia, traversale all’approvazione della, il centrodestra si aggiudica la partitalegalizzazione dellalight. La presidente del Senato Elisabettaha comunicato all’del Senato il giudizio di inammissibilità della norma che avrebbe consentito la vendita della canapa con un limite massimo di Thc del 0,5%. Il centrodestra ha accolto con applausi e urla l’annuncio della presidente. La decisione della presidente del Senato ha scatenato il caos. Due esponenti del M5S hanno chiestopresidente Elisabettadi dimostrare che la scelta non sia stata frutto della «pressione della sua parte politica». Il presidente ha replicato spiegando che è stata una «decisione meramente tecnica», aggiungendo: «Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge». Il tuo browser non supporta il ...

