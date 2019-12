Live - Non è la d' Urso | anticipazioni e ospiti di lunedì 16 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Torna stasera,16- Non è la d', il talk show condotto da Barbara d'su Canale 5. Tanti gli argomenti che verranno affrontati nel salotto serale dell'Ammiraglia di Mediaset, pronto a pullularsi di analisti ed opinionisti, chiamati a fornire la propria opinione sui casi della settimana e a catturare il favore del pubblico e delSentiment.Tra ledella puntata di stasera, diffuse nel promo in onda, tre scontri vis-à-vis che si preannunciano accesissimi. Il primo sarà quello fra due opinionisti stellari, tra i più cercati dalla televisione: Alba Parietti e Giampiero Mughini, che cercheranno di chiarirsi dopo la polemica scoppiata una settimana fa a Vieni Da Me. Allora, il giornalista aveva criticato la Parietti per il suo modo di atteggiarsi - a sua detta - a pensatrice sopraffina. Ma la maretta fra i due soffia da anni: che il duello ...

MattiaBriga : ?? @leggoit è venuto a trovarmi durante le prove per il Live del 20 Dicembre al ‘Teatro Centrale’. Qui potete legger… - matteosalvinimi : Ma perché dovremmo approvare un trattato, il MES, che mette in pericolo i risparmi degli italiani? Non si capisce… - matteosalvinimi : Se cominci a far politica contro i poteri forti e poi ti allei con il PD, il principale rappresentante di quei pote… -