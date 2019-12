LIVE Camila Giorgi-Liudmila Samsonova 4-6 6-4 2-5 | WTA Limoges 2019 in DIRETTA | la russa

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABREAK– Ritorna in partita, ancora sotto di un break ma decisa a non mollare. 4-6 6-4 3-5 40-A Doppio fallo per la. Altra palla break per la. 40-40 Si salva con il servizio la. Deuce. 30-40 Attacca lae chiude il punto con una volee di rabbia. Palla break per riaprire l’incontro. 30-30 Ancora out il dritto della marchigiana.a due punti dal match. 15-30 Lungo il dritto della. 0-30 Largo il colpo dellaprova a costruirsi una speranza. 0-15 Comincia bene la, che non vuole mollare. BREAK– Altro break pesante per la, che ora servirà per approdare agli ottavi di finale. 4-6 6-4 2-5 30-40 Non supera la rete il dritto di. Palla break per la, è una sorta di match point anticipato. 30-30 Ancora in rete il colpo ...

