Lite fra amici degenera | 19enne accoltella un ragazzo e si getta nel lago Recuperato in

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unafrata, l’aggressione e poi la fuga: undi 19 anni ha ferito lievemente un amico,ndolo al torace, ed è poi scappato in mezzo alla strada, forse in stato di shock, tentando di farsi investire da un’auto di passaggio. La vettura è però riuscita a schivarlo, così ilha deciso di scavalcare la ringhiera di un ponte e dirsi nelda un’altezza di 20 metri. È statoin grave stato di ipotermia. Undi 19 anni ha ferito un amicondolo e poi si è buttato neldi Castreccioni a Cingoli. È successo la scorsa notte a Moscosi di Cingoli, in provincia di Macerata. Unata, l’aggressione e poi la fuga: forse in stato di shock ilche ha ferito l’amico è scappato in mezzo alla strada, tentando di farsi investire da un’auto di passaggio. La vettura è però riuscita a schivarlo, ...

