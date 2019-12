Grande Fratello Vip | Wanda Nara svela la sua più grande sofferenza

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)prima del GF Vip: “Soffro la differenze d’età con Mauro Icardi” A gennaio Canale 5 si colorerà nuovamente dei colori del reality show. Dopo una pausa di quattro mesi in cui le fiction come Il Processo e Oltre la soglia non hanno raccolto i risultati sperati (per non dire che sono stati un clamoroso flop), mentre Tu sì que vales ha segnato dei nuovi record per quanto riguarda la sfida del sabato sera, dopo le festività natalizie avrà inizio la nuova edizione delVip condotto da Alfonso Signorini e con Pupo ecome opinionisti. Quest’ultima al quotidiano La Repubblica hato qual è la sua più: “Soffro la differenza d’età con Mauro Icardi, ho sette anni più di lui. Mi nascono dietro un personaggio perché se ti fai conoscere allora capiscono il tuo punto debole per ferirti”...

