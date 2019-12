Fondi | il Comune rinuncia a chiedere i danni a chi compie abusi edilizi | ‘Non ci

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le udienze tolgono troppo tempo perché “possono prolungarsi per tutta la giornata” e comunque i procedimenti finiscono in prescrizione. Per questo ilguidato da Forza Italia ha stabilito che non si costituirà più parte civile nei processi pervismoo “semplice”. E lo ha fatto con una delibera di giunta, un atto di indirizzo politico. Accade a, cittadina del basso Lazio, terra storicamente piagata dalla cementificazione selvaggia., provincia di Latina, 60 km dal capoluogo, 40 dal confine con la Campania. Il 19 novembre la giunta guidata dal sindaco Salvatore De Meo, quel giorno assente alla riunione, ha approvato su proposta dell’ufficio legale la deliberazione n.391 in cui si stabilisce che l’amministrazione si costituirà parte civile “esclusivamente nei reatiin area vincolata (…) in quanto ...

