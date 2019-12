Europa League | il sorteggio dei sedicesimi LIVE

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 16 dicembre 2019)sorteggi– E’ tutto pronto per ildeidi finale della UEFA. Le squadre italiane ancora in corsa nella competizione – Inter e Roma – si preparano a scoprire i loro avversari per il turno che si disputerà a febbraio. I nerazzurri di Conte arrivano dal terzo posto … L'articolo, ildei

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? @WolfsbergerAC ?? Europa League ??? Stadio Olimpico ? 21:00 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #UEL - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… - MCriscitiello : Quattro esperienze di Conte in Champions: 2 eliminazioni nel girone, 1 nei Quarti di Finale e 1 negli Ottavi. Ha v… -