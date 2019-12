Chi è Giuseppe De Filippi | curiosità sul fratello di Maria

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) NonostanteDesia sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la sua vita privata sono molti gli aneddoti che la conduttrice ha raccontato riguardanti suoDe: ildiNon sono molte le informazioni riguardantiDemaggiore diDe. Quello che si sa sull’uomo lo ha rivelato la stessa conduttrice, non nascondendo di aver avuto con lui un rapporto piuttosto turbolento in passato. “Mio? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”, ha detto la conduttrice a proposito di. Anche se suomaggiore è sempre stato schivo e riservato (e non si è mai ...

