Sardine a Roma | Di Maio e Renzi esaltano la piazza

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019) Luigi Di, intervistato dal Corriere della Sera, ha confessato si avere avuto «la tentazione di passare a San Giovanni», a, dove ieri si è tenuta la manifestazione delle. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha affermato: «Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti». Alla domanda su una possibile alleanza tra M5S e una lista civica delle, Diha risposto: «Ogni nostra convergenza è sempre sul programma. Ma facciamo così: per ipotesi, sarebbe bello lavorare insieme su ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà». LEGGI ANCHE: Berlusconi: “Gli ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… - marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… -