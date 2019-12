Roma-Spal | dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Leggi la notizia su newnotizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sedicesima giornata di Serie A, laospita laall’Olimpico. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente laha conquistato … L'articololainTV e in? NewNotizie.it.

VarskySports : 1?Inter 38 2?Juventus 36 3?Lazio 33 4?Cagliari 29 5?Roma 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Torino 20 ??Milan… - BombeDiVlad : ?? #Roma ??Con la Spal serve cambiare atteggiamento #LeBombeDiVlad #LBDV #serieA - calciomercatoit : ??#Roma, #Petagna osservato speciale all'Olimpico: l'attaccante della Spal in pole per il dopo Kalinic ??… -