LIVE Venezia-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | 60-59 | gli ospiti non segnano

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-63 2/2 Rodriguez, e a 3’25” dalla fine torna la parità al Taliercio Coast to coast rapidissimo di Rodriguez che subisce il fallo di De Nicolao (ed è il quarto): due tiri liberi 63-61 CHE HA FATTO DAYE! Tre finte su Brooks, che sulla terza se ne va e lascia campo libero per la sua tripla! 0/2 De Nicolao E arriva l’antisportivo contro Sergio Rodriguez, che non aveva la possibilità di giocare la palla in quella situazione. 4’26” al termine, due liberi per De Nicolao e possessoSpinta su De Nicolao mentre è in volo da parte di Rodriguez, c’è rimessa perché l’alzata non era legata a un tiro, ma a un tentativo di alley oop. In ogni caso, De Raffaele chiede e ottiene di andare a rivedere non tanto per questo, ma per un antisportivo del Chacho 60-61 2/2 Tarczewski, ritorna avanti ...

