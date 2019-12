La citazione bufala attribuita a Mattia Santori | «Salvini non ha diritto di ascolto»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sui social network circola una falsa, volto delle Sardine. Nell’immagine si vede il suo volto accanto a una scritta bianca su sfondo rosso: Matteoe tutto il Centrodestra non hanno alcund’. Le persone non devono ascoltare i loro comizi e infatti glielo impediremo (…). Noi dobbiamo essere ascoltati, non loro!, leader delle “Sardine” a 8 e ½ su La7 LaA condividere l’immagine è stato anche Andrea Dara, deputato della Lega e membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre organizzazioni criminali, anche straniere, con il seguente post Facebook: Possono fare i Girotondi, sventolare bandiere Viola o usare metafore ittiche, ma sono sempre gli stessi. Quelli che “io posso, tu no”, “io ragiono, tu non ...

Nessunoetutti4 : RT @NaDi_1075: La famosa “bestiale” macchina mediatica del partito dal quale in tantissimi si è “slegati”, la macchina distributrice di odi… - Pigaye : RT @NaDi_1075: La famosa “bestiale” macchina mediatica del partito dal quale in tantissimi si è “slegati”, la macchina distributrice di odi… -