Valle d' Aosta | Antonio Fosson si dimette da presidente | Ipotesi infamanti | un passo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha dato le dimissioni dadella Regioned'. "Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito e anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita per leche vengono formulate ho deciso di fare un pass

matteosalvinimi : Serve aria nuova e pulita, la Valle d’Aosta merita un futuro diverso e non inquinato. Noi siamo pronti a liberarla… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta si è dimesso. “Fotografato mentre entrava nel ristorante di un boss… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson è indagato per voto di scambio con alcuni assessori e… -