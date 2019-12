Ubriaco alla guida | travolge e uccide un 23enne

Brescia - Ubriaco alla guida travolge e uccide due ciclisti sessantenni : morti sul colpo : Due ciclisti di sessant’anni sono stati travolti e uccisi da un’auto nel Bresciano. L’automobilista, un uomo di 35 anni di Verolanuova, ha colpito in pieno le due biciclette. I carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno verificato che l’uomo alla guida dell’auto era ubriaco al momento dell’incidente: aveva infatti un tasso alcolemico pari a 1,80. Per questo è stato arrestato con l’accusa di omicidio ...

Ubriaco alla guida - travolge un gruppo di amici : un morto : Tragedia nella notte a Buriasco, in provincia di Torino. Un uomo Ubriaco alla guida ha travolto e falciato un gruppo di amici che stava camminando per strada uccidendo uno di loro. Il conducente del veicolo, poi sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo ed è quindi stato subito fermato dalle forze dell’ordine. A perdere la vita sarebbe un 23enne di Pancalieri, mentre un altro giovane, un 21enne, è rimasto gravemente ferito ma non ...

Ubriaco con una mannaia gira in centro : allarme a Terni : Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì a Terni: un uomo in evidente stato di alterazione alcolica si aggirava pericolosamente per le vie del centro tenendo tra le mani una mannaia. Numerose sono state le chiamate d’allarme da parte dei passanti preoccupati che hanno portato le forze dell’ordine ad intervenire e fermare il 38enne. L’uomo è risultato essere un cittadino di origine romena incensurato. Al momento sono ...

Ubriaco alla guida travolge e uccide padre e figlio - arrestato per omicidio stradale : L'Aquila - Il Gip del Tribunale di Sulmona ha convalidato l'arresto del conducente del Suv che sabato scorso, vicino a Pettorano sul Gizio (L'Aquila), ha travolto un'auto a bordo della quale viaggiavano padre e figlio, di 89 e 59 anni, morti entrambi nell'impatto. L'uomo, un 45enne di Pettorano sul Gizio, è accusato di omicidio stradale. Gli esami tossicologici ed ematici hanno accertato un tasso alcolemico di ...

Justin Timberlake chiede scusa alla moglie Jessica Biel e al figlio : “Quella sera ero Ubriaco…” : Justine Timberlake fa mea culpa. Il divo americano attraverso un lungo post pubblicato su Instagram ha chiesto pubblicamente scusa a sua moglie Jessica Biel e a suo figlio Silas. Il motivo? L’attore è stato paparazzato mano nella mano sul set con la sua collega Alisha Wainwright, coprotagonista del film “Palmer”, foto che qualche settimana fa hanno sollevato un gossip piuttosto acceso. Il 38enne, dopo giorni di rumors, ha ...

Ubriaco si sporge troppo dalla pensilina e viene urtato dal treno : per un soffio non è stato travolto : Era Ubriaco e si è sporto troppo, superando la linea gialla di sicurezza. Per un soffio, un treno in transito non ha travolto stasera alle 19 in stazione a Marotta un senegalese di 42 anni, di Colli al Metauro: l’uomo è stato scaraventato violentemente a terra riportando lesioni alla spalla destra e trauma cranico. Ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona, il 42enne non è in pericolo di vita. Sul posto, il 118 e i carabinieri di ...