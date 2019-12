Tramezzani | “Non era questa la partita nella quale fare punti”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLivorno – Paolo, tecnico del Livorno, ha commentato in sala stampa la sfida di campionato disputata al “Picchi” contro il Benevento. Il tecnico della compagine toscana ha affrontato vari temi nel post. Esordio – “L’approccio è stato positivo, poi è arrivato il gol e ci siamo impauriti. Per venti minuti non siamo stati capaci di esprimere il nostro gioco. Speravo in unadiversa, perchè non sono queste le gare che devono portarci alla salvezza. Tutto quello che sarebbe arrivato sarebbe stato guadagnato“. Spirito – “Non credo che siamo rassegnati, dobbiamo sicuramente migliorare e reagire. Serve una volta dal punto di vista mentale perchè ora quando commettiamo un errore sembra cascarci addosso il mondo“. Lavoro – “Dobbiamo crescere dal punto di vista fisico, ...

