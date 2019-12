Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 14 dicembre 2019) I carabinieri della Stazione di Cislago hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane 29enne ucraino, residente a, responsabile di duetein. In una sola serata, il giovane avevato di ottenere, con minacce al personale al banco e brandendo un martello, un farmaco molto costoso (non vendibile senza ricetta medica), di cui aveva bisogno in quanto, se mescolato con l’alcol, fornisce effetti simili a quelli dell’eroina. In entrambi i casi i farmacisti sono riusciti a vincere l’opposizione del 29enne, chiamando il 112 e facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri, che hanno così messo in fuga il rapinatore. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Tenta due rapine in farmacia a Gerenzano, arrestato tossicodipendente di Saronno - - n_piera : RT @tvprato: Spacciatore tenta la fuga in Bmw ma viene arrestato dai carabinieri, altri due pusher in manette - tvprato : Spacciatore tenta la fuga in Bmw ma viene arrestato dai carabinieri, altri due pusher in manette -