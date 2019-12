Sci Alpino | nuovo rinvio per lo slalom in Val d’Isere | partenza alle ore 11 15

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ulterioreper logigante di sciin Val d’Isere. La prima manche, che inizialmente era in programma per le ore 9.30, è ora prevista per le ore 11.15, mentre la seconda manche sembra confermataore 14.00. La causa delè stato il forte vento, che ha prima provocato lo spostamento della gara d9.3011.00, mentre da pochi minuti è giunta la decisione ufficiale: lo start saràore 11.15. Ricordiamo che losarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport e su Eurosport, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdervene nemmeno un’emozione. SABATO 14 DICEMBRE, ORE 11.15: Coppa del Mondo SciGigante Diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport Diretta LIVE testuale su OA Sport antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: si parte alle 10.30 azzurre per sognare - #alpino #SuperG… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: prima manche rinviata ancora alle ore 11.15! - #alpino #Slalom… -