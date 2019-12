Sardine a San Giovanni in Laterano | 100 000 in piazza Roma E vengono annunciati sei

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Come promesso quest’oggi il popolo delle “” è arrivato anche nella capitale. L’obiettivo era quello di raggiungere le 100mila unità per urlare a gran voce che anche “non si lega” e così, migliaia di manifestanti, provenienti anche da altre regioni d’Italia, hanno invasoSan, armati, si fa per dire, di … L'articoloa Sanin: 100.000 in. Esei punti programmatici NewNotizie.it.

pietroraffa : Qualche sardina, in Piazza San Giovanni a #Roma, c'è ?? #RomaNonsiLega #Sardine - repubblica : Sardine a Roma, in migliaia a San Giovanni. Anpi: 'I partigiani sono con voi, tienamoci per mano' [aggiornamento de… - repubblica : Sardine a Roma, obiettivo 100mila in piazza San Giovanni. Le info su metro e strade chiuse -