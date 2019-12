Martina Stella oggi | ancheggia sinuosa in micro shorts | «La Dea della bellezza»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 14 dicembre 2019): buongiorno malizioso quello dato su Instagram dalla attrice 35enne ai followers. Caffè e balletto sexy con il lato B in primo piano, a stento coperto dapiù che. Il video ritrae la sensualedi spalle, poi lei fa una sorta di piroetta e si gira, sorridente. “Goog Morning”, si legge nelle Instagram Stories e un cuoricino rosso svolazza proprio sui suoi glutei.in: il buongiorno ai followers è malizioso I followers? Letteralmente in estasi! “Sei una delle poche che non se la tira.. Continua cosi hai un viso che spacca e più passa l’eta’ più diventi intrigante…”, “la Dea”, scrivono i suoi ammiratori sotto le fotogalleria social. Altri si sbilanciano e le dedicano delle vere e proprie parole di immensa ...

