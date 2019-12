LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | si comincia con le donne | tra gli uomini

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25 Questi i numeri di partenza delle italiane: 4 Lucia Scardoni, 18 Greta Laurent, 28 Elisa Brocard, 44 Francesca Franchi 11:20 Dieci minuti alla partenza della gara di qualificazione femminile! 11:15 Da ricordare il bilancio di Pellegrino a: due vittorie, due secondi posti e un terzo posto. Parliamo dell’uomo dei record in terra svizzera. 11:10 Molte le assenze al femminile, dalla svedese Frida Karlsson alle norvegesi Ingvild Flugstad Oestberg e Therese Johaug (quest’ultima, però, lala salta per scelta personale) 11:05 Si parte alle 11:30, per quanto riguarda la qualificazione femminile, mentre per la qualificazione maschile l’inizio è fissato per le ore 12:05. Quest’oggi si gareggia in tecnica libera, il che dovrebbe aiutare non poco Federico Pellegrino nelle sue chance di duellare con Johannes ...

