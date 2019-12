L’impressionante ondata di bottiglie di plastica che si riversa sulla spiaggia | VIDEO (Di sabato 14 dicembre 2019) Inquinamento plastica, un’ondata di bottiglie di plastica si riversa sulla spiaggia VIDEO In Sudafrica, sulle spiagge della città di Durban si è riversata una vera e propria ondata di bottiglie di plastica. La città portuale è stata investita dal maltempo e le forti piogge hanno causato inondazioni e alluvioni. sulla riva delle spiagge di Durban si sono depositati rifiuti di plastica, detriti e spazzatura. È l’effetto del sempre più preoccupante problema dell’inquinamento marino. Il VIDEO è stato diffuso dagli attivisti di Litterboom Project, un’associazione locale nata per combattere l’inquinamento dei mari invasi dalla plastica. Le riprese dell’ondata di bottiglie di plastica che si riversa sulle coste sono state effettuate da Mike Frew, un residente, che ha anche spiegato che la “città e alcune organizzazioni no profit lavorano ...

Leggi la notizia su tpi

