La crisi morde la Cina | decine di progetti interrotti

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) Shanghai, Pechino, Shenzen e Chongqing sono solo alcune delle città più grandi e rappresentative della. Questo Paese ormai può contare su centri urbani in tutto e per tutto identici a quelli americani, con palazzoni enormi, grattacieli luccicanti e opere architettoniche ultra moderne. A differenza di una megalopoli americana, però, in una city cinese troviamo aspetti inediti: un servizio pubblico nuovissimo ed efficiente, una classe media desiderosa di emergere, un basso tasso di criminalità- agevolato dal sistema di videosorveglianza implementato dal Dragone in ogni angolo del Paese – e un dinamismo ben riscontrabile dai numerosi cantieri sparsi per le strade. Eppure il “sogno cinese” ha subito un arresto a causa della guerra dei dazi con gli Stati Uniti. Le cicatrici sono ancora visibili e lo saranno per molto tempo a venire. Fortunatamente per Pechino all’orizzonte inizia ...

VirnaBalanzin : RT @il_piccolo: La #crisi morde le #banche in #Fvg: perso un posto di lavoro su 5 in un decennio - il_piccolo : La #crisi morde le #banche in #Fvg: perso un posto di lavoro su 5 in un decennio -