Incendio a Pistoia | a fuoco una filatura | sul posto i Vigili del Fuoco

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allarma in provincia di, dove nella serata del 14 dicembre un violentoè divampato a Larciano in unasita nella frazione di Castelmartini. Le fiamme, visibili da tutta la Valdinievole, hanno da subito raggiunto una notevole estensione e hanno reso necessario l’intervento di diverse squadre didelprovenienti sia dache da Montecatini. Al momento il comune di Larciano sta avvisando i residenti sui social chiedendo di tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di fumo presente nell’aria: “Tutti i residenti di Castelmartini nelle vie Martiri del Padule, Gioberti, Francesca, Puntoni e Monsummanese per un raggio di 1 km dal luogo dell’, sono tenuti a tenere porte e finestre chiuse fino a domani”.

