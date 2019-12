Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella serata del 12 dicembre si è concluso X13. Dopo un calo dicontinuo, laè stata ladi, in perfetto stile con l’andamento negativo dell’intera edizione: i dati. Crollo diper X13 X13 non è riuscito a risollevare glinell’ultima serata. La concorrente Sofia Tornambene, in arte Kimono, è stata la vincitrice dell’edizione che ha riscosso ben poco successo. Speravano che lapotesse essere una degna conclusione di X13 ma così non è stato. Nonostante lo spettacolo di Robbie Williams, l’ospite internazionale e l’esibizione dell’acclamato Ultimo, il programma ha chiuso lasu TV8 con il 2.8% di share, pari a circa 622mila spettatori. Su Sky Uno, invece, coloro che hanno dedicato la serata alla visione dellasono stati solo 796mila, con il 3.69% di ...

notizieit : X Factor 13, crollano gli ascolti: è la finale meno vista di sempre -