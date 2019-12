Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 10 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo in Gran Bretagna alle elezioni hanno consegnato ha Boris Johnson e ai Tori la vittoria ampia maggioranza assoluta Westminster e le Downey Street per i prossimi cinque anni nonché il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa adesso irreversibile il partito conservatore in 366 su650 mentre al Labor di Jeremy corbin e vengono attribuiti circa 200 e guerra all’interno della board parti ma Jeremy corbin rimandare dimissioni Non guiderà il partito in un’altra elezione ma per ora resta in parlamento e guiderà il lavoro in una fase di riflessione fanno sapere dal partito Intanto La sterlina vola sul dollaro e sull’eurodopo una lunga discussione concluso all’una di notte il ...

