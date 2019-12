Traffico Roma del 13-12-2019 ore 14 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) PROSEGUE L’ALLERTA MALTEMPO NELLA CAPITALE. CHIUSE SCUOLE,PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA.. CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI VERSO IL FORO ITALICO. CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI AD ECCEZIONE DELL’INGRESSO DI MARIO FANI. SULLA SALARIA A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO ILRALLENTA TRA VIALE SOMALIA E VIA DEI PRATI FISCALI. ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE NEI PRESSI DI ENRICO DUNANT IN DIREZIONE VIA DEI COLLI PORTUENSI. SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE NEI PRESSI DI VIA DI SAN MARCO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ILRALLENTA PER UN CANTIERE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA DA ...

