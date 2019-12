Tarantino carica l’ambiente | “Sarà un derby scoppiettante | vogliamo solo la vittoria”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Èla prossima giornata di Serie C2 per il Cus Avellino che sfiderà il Futsalfra. Non è il primo incontro stagionale per le due compagini: i biancoverdi hanno già incontrato i conciari al primo turno di Coppa Campania vincendo in trasferta, fermandosi in casa e conquistando la qualificazione al turno successivo. Distanti in classifica (Cus secondo,fra ultimo), entrambe hanno bisogno di punti fondamentali per la classifica: ilfra per dimostrare di non meritare l’ultimo posto, il Cus per approfittare di un eventuale passo falso del Green Park a Calvi e per tenere a distanza di sicurezza il Belvedere, a due punti dal secondo posto. Gara non con poche insidie, dunque, quella che sabato andrà in scena al Palaconi. A presentare la partita è bomber, che nell’ultima partita è stato decisivo. Il ...

