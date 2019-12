Star Wars | Kelly Marie Tran | Sono andata in terapia dopo le critiche

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha obbligatoad andare inle innumerevoliricevute da parte dei fan.ha causato non pochi problemi aal centro di duree attacchi personaliil suo debutto in Gli ultimi Jedi e l'attrice ha ora rivelato che èinpur di superare il momento difficile. L'interprete di Rose Tico in Episodio VIII ha spiegato cosa è successoaver abbandonato i social media a causa dell'ondata di odio che l'ha travoltal'uscita nei cinema del film diretto da Rian Johnson. Promuovendo: L'Ascesa di Skywalker alla trasmnissione Good Morning America,ha spiegato: "Ora mi sento benissimo....

StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - Pixelania : Star Wars Jedi Fallen Order se pone a solo 799 pesos PS4 - dondiegogoso : Anche Porsche si fa coinvolgere dalla Star Wars mania: ecco il suo caccia stellare -