Skoda Kamiq - Aperti gli ordini della versione a metano | ecco il prezzo

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si aprono gliG-Tec, variante aSuv compattaCasaFreccia alata, inizialmente disponibile nel solo allestimento Ambition. Questo include di serie il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento attivocorsia, la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, i fari a Led e uno schermo per linfotainment da 8.: 22.590 euro, con le prime consegne previste entro i primi tre mesi del 2020.In certe zone schiva il bollo. A spingere lacè un l1.0 tre cilindri benzinaWolkswagen nella declinazione da 90 CV di potenza e 160 Nm di coppia. La sport utility stiva 13,8 chili di gas in tre serbatoi, sufficienti secondo la Casa a garantire 400 km di autonomia aldi circa 14 euro (nel momento in cui scriviamo, il gas naturale costa poco meno di un euro al chilo). Va ricordato, si tratta di un modello ...

