Roberto Benigni | da Pinocchio a Geppetto nel nome di Collodi

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nell'attesa di vederlo neldi Matteo Garrone, ripercorriamo il viaggio che ha portatodall'interpretare il burattino di legno a. O vivi da, o vivi tanto a lungo da diventare. E in questo legame forte, viscerale, che tiene legatoall'opera di Claudio, ci voleva l'intermissione di Matteo Garrone per riavvicinare l'attore e regista toscano a quell'universo da lui stesso portato in vita (con scarso successo, soprattutto in terra americana) nel 2002. Dopo una lunga assenza dalle scene,sembra dunque pronto a fare il suo ritorno trionfale, riassaporando le pagine consunte del classico letterario dando vita al suo. L'irriverenza e la dinamicità che vivevano neldel 2002, lasciano il posto oggi a ...

chetempochefa : Roberto Benigni domenica torna a #CTCF da @fabfazio, nell’attesa ricondividiamo le sue parole nella puntata dell’ap… - chetempochefa : 'Tutti dovrebbero leggere ogni anno Pinocchio, tutti quei grilli parlanti, le lumachine, che stupende cose.' Domen… - chetempochefa : ??Abbiamo il piacere di comunicarvi che nella prossima puntata di #CTCF avremo ospiti: Roberto #Benigni e Matteo Gar… -