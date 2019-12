Rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera si può (e funziona) (Di venerdì 13 dicembre 2019) Una centrale a Reykjavik, Islanda (foto: Melanie Stetson Freeman/The Christian Science Monitor via Getty Images) Si discute sempre più spesso di diminuire le future e attuali emissioni di anidride carbonica, poco si parla di cosa fare con la CO2 già presente nell’atmosfera. Alcune tecnologie aiutano a catturare l’anidride carbonica già prodotta e rilasciata nell’aria. Tuttavia, sebbene queste soluzioni tecniche esistano, i processi decisionali della politica e dell’industria sono ancora lenti. Il Carbon Capture and Storage (Ccs) che permette la cattura del carbonio è un insieme di tecnologie che riducono le emissioni di CO2 nell’aria. La CO2 che viene catturata viene poi trasportata e sotterrata in un sito di stoccaggio – spesso si tratta dei giacimenti di petrolio svuotati che si trovano nei fondali marini. Finora è stata dimostrata nei laboratori, negli impianti pilota e nelle ...

