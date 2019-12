Ponte Genova | ferito un operaio nel cantiere per la ricostruzione

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A, unche lavorava alsul viadotto Polcevera – ilMorandi crollato – si è infortunato durante la movimentazione di un carico. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito all’addome da un silos, mentre questo veniva sollevato. L’incidente è avvenuto verso le 16 del pomeriggio di oggi, 13 dicembre. L’oscillazione del grande contenitore di metallo ha colpito l’, provocandone la caduta all’indietro. Secondo quanto comunicato dall’ospedale in cui è ricoverato, l’uomo, 51 anni, ha riportato alcune fratture costali. Subito dopo l’incidente – fanno sapere i medici – non ha mai perso coscienza, restando vigile. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e personale della Asl3 per le verifiche sulle norme di sicurezza. Leggi anche:...

