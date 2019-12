Padovano fermato in Colombia con una bimba non sua. La madre: “Prendila e dalle una vita migliore” (Di venerdì 13 dicembre 2019) È originario di Brugine, in provincia di Padova, Mirco Coccato, il 49enne arrestato all'aeroporto internazionale di Cartagena de Indias, in Colombia, mentre stava per partire per Amsterdam con una neonata che è risultata non essere sua figlia. La mamma biologica della bimba: "Gliel'ho consegnata affinché potesse avere una vita migliore". Indagini in corso.

