“Meghan Markle trattata come me ai tempi di Diana” | Sarah Ferguson si sfoga

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel corso di un’intervista rilasciata a Vogue Arabia,, Duchessa di York ed ex moglie del Principe Andrea, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Meghan. La madre di Beatrice ed Eugenia ha definito la Duchessa di Sussex “moderna e favolosa”, ammettendo anche di provare empatia per lei ed esprimendo un’opinione negativa in merito alla rappresentazione che i media forniscono della sua figura. Quando il giornalista della celebre testata le ha chiesto se avesse qualche consiglio da dare alla moglie di Harry, la donna che nel 1986 ha sposato l’ultimo figlio della Regina Elisabetta – e che si è recentemente espressa in difesa dell’ex consorte coinvolto nello scandalo Epstein – ha replicato che tende a non darne, facendo presente di essere stata nei panni di Meghan in passato e di esserlo anche oggi. La Duchessa di York ...

