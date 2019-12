Lauria | tromba d' aria fa crollare il tetto di una palestra | grave una ragazza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio A causa del forte vento e del maltempo, in serata, a(Potenza), è crollato ildi una. Ci sarebbero diversi feriti tra cui unaUnad'che si è abbattuta sulla città di, in provincia di Potenza, ha fattoildi una. Diverse sarebbero le persone colpite dalla caduta di tegole e calcinacci,una. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto né, al momento, è possibile stabilire il numero esatto di feriti. L'episodio è avvenuto circa un'ora fa, pressapoco alle ore 21 di venerdì 13 dicembre, nei pressi del palazzetto dello sport PalaAlberti, dove si disputano le partite casalinghe della squadra di volley Lagonegro. Secondo riferisce La Gazzetta delle Mezzoggiorno, le vittime sarebbero almeno 5 - tutti in giovane età - e unaverserebbe in condizioni decisamente ...

