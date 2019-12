Errori di stile | come evitare i più comuni

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In un’ipotetica top five deglidimaschile (o meglio orrori) troneggia a furor di popolo il calzino corto da uomo, che scopre impunemente caviglie irsute anche in inverno inoltrato. I duri e puri lo preferiscono in spugna bianca - meglio se slabbrato, che fa vintage - e lo sfoggiano con nonchalance nel teutonico sandalo o nelle rassicuranti sneakers del momento, per non rinunciare all’agognato mix di tepore e comfort. PhotoLeggi ancheessere eleganti anche senza calze Tra glidisegue, quasi a pari merito, l’inconfondibile marsupio in soffice materiale tecnico, con eleganti inserti in pelle nelle versioni più pregiate, declinato nei colori del classico nero per il businessman di oggi, ma anche nelle più delicate tonalità dell’indaco o dell’amaranto, ideali per l’uomo più eccentrico e ...

