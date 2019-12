CorMez | De Laurentiis pronto a rivedere la sua posizione rispetto alle multe e a trattare

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La vera novità degli ultimi due giorni dinamento, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, è la presenza per il secondo giorno consecutivo, a Castel Volturno, del presidente De. Una presenza dispensatrice di ottimismo, il presidente ha puntato su Gattuso e vuole vincere la partita contro il Parma, così ha cambiato atteggiamento anche nei confronti della squadra dopo l’ammutinamento del 5 novembre si era tenuto a distanza dalla squadra, evitando persino di rispondere ai messaggi dei calciatori. Talmente ferito dall’atteggiamento dei giocatori, che neanche rispondevanumerose telefonate che gli arrivavano. Ma oggi, in piena idea ripartenza, lui c’è e si fa sentire, anche. L’assenza non ha giovato, oggi èad ascoltare le ragioni dei calciatori, eventualmente a riprendere discorsi su contratti e rinnovi. E chissà, anche ala ...

napolista : CorMez: #DeLaurentiis pronto a rivedere la sua posizione rispetto alle multe e a trattare per i rinnovi Dopo l’amm… -