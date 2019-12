Bitdefender Internet Security 2020: il migliore antivirus per proteggere il vostro pc. (Di venerdì 13 dicembre 2019) Scegliere l’antivirus più adatto alle nostre esigenze è molto importante, Bitdefender offre la soluzione ideale alla portata di tutti. L’antivirus, rappresenta ad oggi un indispensabile metodo per difendersi da attacchi esterni di virus, hacker e malware e molti altri tentativi di danneggiamento. Un buon software antivirus è infatti in grado di proteggere il proprio pc con un sistema di sicurezza adeguato alle proprie esigenze. Bitdefender Internet Security 2020 è un prodotto di altissima qualità che ci permette di proteggere i nostri file e la nostra privacy a prezzi davvero competitivi sul mercato. Un prodotto che nasce per il sistema operativo Windows ma che ha adattato i suoi programmi anche ai i sistemi iOS, ormai anch’essi sempre più spesso, vittime di attacchi informatici. Esistono infatti molte soluzioni con cui proteggersi dai virus, ma la maggior parte di queste non ...

