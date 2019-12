Viadotti costruiti con materiali scadenti | imprenditori in manette

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un’inchiesta su un presunto giro di tangenti per la realizzazione di opere stradali in tutta Italia è sfociata nell’arresto di 2casertani, accusati di aver usatoper la costruzione di strade e, finiti nel mirino delle indagini della Procura di Napoli Nord. Secondo le ipotesi, riportate dall’Ansa, avrebbero impiegato quantità e qualità inferiori rispetto a quanto dichiarato, sullo sfondo di un tessuto di tangenti per non essere scoperti.con materiale scadente Strade ein tutta Italia con materiale di qualità scadente e quantità inferiore a ciò che veniva dichiarato: è questa l’accusa che graverebbe su 2casertani, Francesco e Salvatore Nicchiniello, finiti insu ordinanza del gip di Napoli Nord che avrebbero eseguito lavori in tutta Italia. Condotte illecite che si ...

petergomezblog : Napoli “Strade e viadotti costruiti con materiali scadenti”, arrestati due imprenditori - fattoquotidiano : “Strade e viadotti costruiti con materiali scadenti”, arrestati due imprenditori - RosannaMarani : “Strade e viadotti costruiti con materiali scadenti”, arrestati due imprenditori -