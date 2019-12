Renault | Luca De Meo scelto come successore di Thierry Bolloré

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019)De Meo nuovo direttore generale. L’ex pupillo di Sergio Marchionne è statodi. PARIGI (FRANCIA) –De Meo nuovo direttore generale. La scelta dell’azienda francese per sostituireè ricaduta sull’ex pupillo di Marchionne che in questi anni ha ricoperto ruoli di prestigio sia in Volkswagen che in Seat. L’annuncio – dopo l’ok da parte del consiglio di amministrazione – è atteso nelle prossime ore. Una nomina arrivata alla vigilia dell’accordo tra Psa e Fca che dovrebbe essere ufficializzato entro la prossima settimana. Chi èDe Meo Una lunga carriera nel settore automobilistico perDe Meo. Negli ultimi 25 anni ha avuto l’onore di lavorare per 10 marchi appartenenti a quattro gruppi di questo settore. Per lui si tratta di un ...

