Mamma partorisce in ambulanza

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lo scorso ventinove novembre, è accaduto un evento davvero incredibile a Rimini. Una donna chiamata Corinne, ha dato alla luce il suo bambino, chiamato Steven, in. Il piccolo voleva venire al mondo in fretta e non voleva aspettare di arrivare in ospedale. Un evento incredibile, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie ad un’infermiera che ha aiutato laa partorire. A raccontare la sua storia è proprio Corinne, che ha dichiarato: “Eravamo letteralmente bloccati sulla statale. Data l’emergenza, mio marito ha chiamato il cento diciotto. Pochi minuti dopo erano già lì ed un angelo in camicia, mi ha aiutata a partorire Steven, in.” Una vicenda che ha lasciato a bocca aperta tutti. I soccorritori, erano a soli due chilometri dall’ospedale Infermi di Rimini, ma il piccolo non aveva la minima intenzione di aspettare ...

