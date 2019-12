Lazio eliminata dall’Europa League | il Cluj vince e supera il turno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Laperde a Rennes e saluta l’Europa: ilbatte il Celtic e beffa i biancocelesti. Delusione per il club Laesce sconfitta da Rennes e vienedall’Europa. Gironi fatali per i biancocelesti, che vedono qualificarsi al prossimoile il Celtic. I rumeni, vittoriosi contro gli scozzesi, hanno cancellato i sogni della squadra di Inzaghi. Il club capitolino, che dovevare contro i francesi e sperare in una vittoria del Celtic, viene inveceto 2-0 dai padroni di casa del Roazhon Park. Termina così nel modo peggiore l’avventura delle Aquile nella competizione europea. Leggi su Calcionews24.com

