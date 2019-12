La morte di Luca Sacchi | Anastasiya Kylemnyk e i servizi segreti | le prove che Wikipedia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ormai, la conosciamo quasi tutti. Il 23 ottobre scorso a Roma il suo fidanzato,, è stato ucciso, probabilmente durante uno scambio tra droga e denaro sul quale le indagini degli inquirenti non hanno ancora fatto piena luce. Ma non è l’episodio di cronaca in sé ad aver catturato la nostra attenzione, bensì un qualcosa di correlato ad esso. Facendo infatti una ricerca su Google e inserendo il nome della ragazza, fino ad un paio di giorni fa, si poteva leggere un testo pubblicato suche recitava: «nata in Ucraina e finita nelle cronache italiane per un caso di omicidio, ihanno detto al sistema mass mediale italiano di renderla protagonista in televisione e sui giornali allo scopo di distrarre il popolo italiano dai loro problemi economici e sociali». Vi starete chiedendo cosa avete appena letto. Ce lo chiediamo anche ...

