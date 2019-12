Giugliano, donna 34enne muore in casa: i figli vegliano il corpo (Di giovedì 12 dicembre 2019) Giugliano, 34enne muore in casa. I suoi figli di 4 e 2 anni hanno vegliato sul suo corpo. Quando il marito è rientrato in casa, ha trovato la donna riversa sul pavimento del bagno e i suoi due figli di 4 e quasi 2 anni a vegliare sul suo corpo: pensavano stesse dormendo. Sono ancora sono sconosciute le cause della morte della 34enne. Tutto il comune di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli è rimasto sconvolto dalla notizia. La donna è morta nella sua casa nel centro storico della città per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, la 34enne non rispondeva al cellulare e all’ennesima telefonata, avrebbe risposto il figlio più grande riferendo che sua madre stava dormendo in bagno per terra. A quel punto il marito, preoccupato, ha lasciato il posto di lavoro ed è rientrato ...

