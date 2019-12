Giannini | Zingaretti regala case popolari a clandestini

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Il nuovo bilancio regionale a firma Pd-contiene un regalo natalizio per 5 milioni di poveri italiani spesso alle prese con iter biblici per l’assegnazione di un alloggio popolare:Ater gratis e senza alcun requisito agli extracomunitari privi di cittadinanza italiana o permesso di soggiorno. Delle due l’una: o il segretario del Pd-presidente della Regione ignora i disagi dei nostri concittadini, oppure vuole essere parte attiva del progetto di invasione straniera incontrollata”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele. “L’articolo 10, comma 3, lettera A della proposta di legge di stabilita’ regionale di prossima discussione in Aula- aggiunge- non lascia spazio ne’ alla fantasia, ne’ ad altre interpretazioni. Si offrono sistemazioni ‘provvisorie’ ...

pietro_busacca : RT @LupoDiPrateria: @NatMarmo Tutti pronti a dare solidarietà a #Formigli, da #Zingaretti a #Giannini. Invece solidarietà a #Renzi non se n… - bb91687509 : RT @LupoDiPrateria: @NatMarmo Tutti pronti a dare solidarietà a #Formigli, da #Zingaretti a #Giannini. Invece solidarietà a #Renzi non se n… - LupoDiPrateria : RT @LupoDiPrateria: @NatMarmo Tutti pronti a dare solidarietà a #Formigli, da #Zingaretti a #Giannini. Invece solidarietà a #Renzi non se n… -