Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019), promessa sposa di Cristiano Ronaldo, potrebbe approdare al Festival diin qualità di presenza femminile alla kermesse.Sembra che alla 70esima edizione del Festival diapproderà persino: la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo, secondo indiscrezioni, potrebbe fare da spalla al conduttore Amadeus per introdurre ospiti e partecipanti in gara. Per il momento ancora non ci sono conferme decisive sulla presenza di, ma sono in tanti a sperare di vederla sul prestigioso palco dell’Ariston. La bella top model infatti è sulla bocca di tutti da quando CR7 le avrebbe fatto la fatidica proposta di nozze, e in tanti sperano che i due convolino a nozze a Torino (città in cui si sono trasferiti dopo il trasferimento di lui alla Juventus).è famosa sui social anche per le sue curve provocanti e ...

notizieit : Georgina Rodriguez verso Sanremo 2020: i dettagli - Libero_official : 'È difficile'. Georgina, lady #CR7? Spifferata dallo spogliatoio #Juventus, parla un'altra fidanzata Vip... - - IlPaoloGiordano : Georgina Rodriguez, in arte fidanzata di Ronaldo, forse sul palco del Festival di Sanremo. Per gli ascolti tv, un g… -