Eruzione vulcano in Nuova Zelanda | al via oggi l’operazione di recupero delle vittime su

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La polizia inha reso noto che procederàaldei corpiprovocate dall’dela White Island: 8 quelle accertate, di cui 2 morte in ospedale per le ustioni riportate. Il vice commissario di polizia John Tims ha spiegato che la famiglie saranno informate sull’operazione che sarà effettuata nel minor tempo possibile, in quanto la situazione delrisulta “instabile“. Secondo gli esperti locali nelle prossime 24 ore il rischio che si verifichi unaè tra il 50 e il 60%. L’, improvvisa, si è verificata lunedì scorso, e in quel momento sull’isola conosciuta in lingua maori come Whakaari, erano presenti 47 turisti di diverse nazionalità: australiani, americani, neozelandesi, tedeschi, cinesi, britannici e malesiani. Altre otto persone risultano disperse: dato che ...

