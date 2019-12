Comune Roma | tre giorni di laboratori con ‘Arti&Mestieri Expo’

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Da oggi e fino a domenica 15 dicembre, le 4 Scuole d’Arte e dei Mestieri diCapitale partecipano ad ‘Arti&Mestieri Expo’, l’evento dedicato a cultura e tradizione dell’artigianato, ospitato da Fiera di. Durante la tredi questa 14esima edizione della manifestazione, presso lo stand dedicato, docenti e allievi dei corsi sono protagonisti di una ricca calendarizzazione di eventi: daiai workshop dimostrativi, passando per l’esposizione delle opere realizzate. Sono in programma, ogni giorno, 6 diversi, pensati per mostrare al pubblico il lavoro dei maestri artigiani che si cimenteranno nelle affascinanti discipline delle nostre scuole: dalla lavorazione del legno, alle tecniche di restauro e affresco, oreficeria, sartoria e pelletteria. Lo spazioAgora’, inoltre, diventa vetrina ...

